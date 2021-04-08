غوتيريس: وصلنا إلى طريق مسدود حول مستقبل «أبيي» السودانية

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، المكلف بتقديم «خيارات» حول إنهاء مهمة بعثة السلام للأمم المتحدة في أبيي، أن هذا الأمر لا يتم سوى باتفاق بين السودان وجنوب السودان حول وضع هذه المنطقة الحدودية والنفطية المتنازع عليها، وذلك في رسالة بعث بها أخيراً إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال غوتيريس في الوثيقة التي حصلت «فرانس برس» على نسخة منها «يجب أن يقوم الحل الطويل الأجل الذي يؤدي إلى انسحاب آمن وكامل للبعثة الأممية على علاقات حسن الجوار بين السودان وجنوب السودان، وعلى إبرام اتفاق بين الطرفين بشأن الوضع النهائي لمنطقة أبيي بدعم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمنطقة».

وأضاف غوتيريس في رسالته «أدعو كل الشركاء الى مساعدة السودان وجنوب السودان على تسوية مشكلاتهما العالقة، خصوصاً التوصل الى تسوية حول الوضع النهائي لأبيي».

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