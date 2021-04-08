فرنسا تفتح أرشيفها حول إبادة رواندا

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

أعلنت فرنسا، أمس، فتح أرشيف كبير حول رواندا لدفع «الحقيقة التاريخية» حول إبادة أفراد أقلية التوتسي في 1994، قدماً في بادرة رحّب بها الرئيس الرواندي وكذلك الناجون الذين يطالبون باريس «باعتذارات» على دورها في المنطقة.

وجرى إحياء الذكرى الـ27 للإبادة التي قتل خلالها أكثر من 800 ألف شخص معظمهم من التوتسي في ظروف مروعة بين أبريل ويوليو 1994، في فرنسا تحت شعار رفض الإنكار.

وقد جاء بعد أيام قليلة من تسليم مؤرخين الرئيس إيمانويل ماكرون تقريراً خلص للمرة الأولى إلى أن باريس تتحمل «مسؤوليات كبيرة وساحقة» في هذه المأساة.

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