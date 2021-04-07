أميركا تستأنف المساعدات للفلسطينيين وتقدم 235 مليون دولار

المصدر: واشنطن – رويترز

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتزم استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأعلن بلينكن في البيان أن حزمة المساعدات تشمل 150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للأونروا و75 مليون دولار مساعدات اقتصادية وتنموية في قطاع غزة والضفة الغربية و10 ملايين دولار لبرامج دعم السلام عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

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