قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 132.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و4871.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 555826-30831345
البرازيل: 332752 13013601
الهند: 165547-12686049
فرنسا: 97273-4841308
روسيا: 240589-4597868
المملكة المتحدة: 126882-4364529
إيطاليا: 111747-3686707
تركيا: 32667-3579185
إسبانيا: 75911-3317948
ألمانيا: 77236-2904507
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26 - العراق: 14535-887291
34 - الأردن: 7383-645449
38 - المغرب: 8865-499025
40 - لبنان: 6479-482798
41 - الإمارات: 1516-474136
42 - السعودية: 6711-394169
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