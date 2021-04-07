قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 132.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و4871.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة: 555826-30831345

البرازيل: 332752 13013601

الهند: 165547-12686049

فرنسا: 97273-4841308

روسيا: 240589-4597868

المملكة المتحدة: 126882-4364529

إيطاليا: 111747-3686707

تركيا: 32667-3579185

إسبانيا: 75911-3317948

ألمانيا: 77236-2904507

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 - العراق: 14535-887291 ‭‭‭‭ ‬‬‬‬

34 ‬‬‬‬- الأردن: 7383-645449

38 - المغرب: 8865-499025

40 - لبنان: 6479-482798

41 - الإمارات: 1516-474136

42 - السعودية: 6711-394169

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