إيطاليا تحثّ ليبيا على ضمان وقف إطلاق النار

المصدر: طرابلس - رويترز

حثّ رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، الحكومة الليبية، أمس، على ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد والالتزام الصارم به.

وقال دراجي، في تصريحات صحافية خلال زيارته إلى ليبيا، إنه بحث مع رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة، مسائل الهجرة والتعاون الاقتصادي بين البلدين اللذين تربطهما أواصر تاريخية قوية.

وتابع دراجي، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في فبراير الماضي، أن الشرط المسبق لأن تكون ليبيا قادرة على المضي قدماً بشجاعة وحسم، أن يستمر الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار.

وتولت حكومة الدبيبة المدعومة من الأمم المتحدة السلطة، الشهر الماضي، بتفويض لتحسين الخدمات والاستعداد لانتخابات عامة في ديسمبر المقبل.

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