"داعش" يختطف 19 شخصاً في سورية

المصدر: بيروت - أ ف ب

اختطف عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الثلاثاء، 19 شخصاً غالبيتهم من المدنيين إثر هجوم مباغت شنوه في منطقة البادية في وسط سورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه خلال اشتباكات مع القوات السورية في ريف حماة الشرقي، عمد التنظيم إلى خطف ثمانية عناصر من الشرطة، و11 مدنياً كانوا يجمعون الكمأة في منطقة قريبة، ولا يزال هناك 40 شخصاً مفقوداً.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أيضاً عن اختطاف عدد من أهالي قرية السعن من قبل تنظيم داعش الإرهابي خلال جمع الكمأة، مشيرة إلى إصابة آخرين بجروح نقلوا إثرها إلى مستشفى مدينة السلمية.

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