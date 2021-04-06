مقتل جندي بالبحرية الأميركية بعدما فتح النار في قاعدة عسكرية في ماريلاند

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الجيش الأميركي والشرطة المحلية، اليوم الثلاثاء، إن جندياً في سلاح البحرية أطلق الرصاص في قاعدة عسكرية في ماريلاند وأصاب اثنين قبل أن يتم قتله بالرصاص.

وذكر سلاح البحرية في بيان أن القتيل جندي في مستشفى للبحرية، وقُتل في الحادث الذي وقع في قاعدة فورت ديتريك بولاية ماريلاند.

وقالت شرطة مدينة فريدريك إن الحادث أسفر عن سقوط مصابين اثنين.

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