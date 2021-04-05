بوتين يوقع قانوناً يسمح له بالبقاء رئيساً لولايتين إضافيتين

المصدر: موسكو - أ ف ب

أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين موافقته النهائية على قانون يسمح له بالبقاء رئيسا لولايتين اضافيتين تستمر كل منهما ست سنوات، عندما تنتهي ولايته الحالية في عام 2024، مانحاً نفسه إمكان البقاء في السلطة حتى عام 2036.

ووقع بوتين البالغ من العمر 68 عاما والذي يحكم روسيا منذ أكثر من عقدين الإثنين القانون وفق نسخة نُشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الروسية.

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