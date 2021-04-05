مصر: إدراج 25 "إخوانياً" على قائمة الإرهاب

المصدر: القاهرة - متابعات

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، إدراج أسماء 25 متهماً من المنتمين إلى "جماعة الإخوان"، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ 25 مارس 2021.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام المصرية إن المدرجون في قائمة الإرهابيين متهمون في القضايا رقم 131 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة، والقضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والقضية رقم 239 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.

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