مصرع 26 شخصاً في غرق عبارة بنغلاديش

المصدر: دكا - أ ف ب

قضى 26 شخصاً في غرق عبارة بنهر في بنغلاديش جراء اصطدامها بمركب شحن، وفق ما أعلنته أجهزة الإغاثة بعد تعويم القارب. وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 20 شخصاً.

وغرقت العبارة أمس الأحد في نهر شيتالاكسيا قرابة الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي بعدما اصطدمت بمركب شحن أكبر حجما خلال توجّهها من مدينة نارايانغانج الصناعية على بعد عشرين كيلومترا من العاصمة دكا إلى إقليم مونشيجانغ المجاور.

وظهر اليوم الاثنين تم انتشال حطام العبارة من مياه النهر الشديدة التلوث. وأشار قائد الشرطة المحلية ديباك ساها إلى أن عاصفة قوية هبّت بعيد الحادث عقّدت عمليات البحث لساعات.

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