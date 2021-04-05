93 ألف إصابة جديدة بـ «كورونا» في الهند

المصدر: نيودلهي ■ د.ب.أ

سجلت السلطات الهندية 93 ألفاً و249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أمس، وهي أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ أكثر من خمسة أشهر.

ووسط مخاوف بشأن القدرات في نظام الرعاية الصحية، عقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اجتماعاً رفيع المستوى في نيودلهي مع كبار المسؤولين الحكوميين لتقييم الوضع، حسبما أفادت شبكة تلفزيون نيودلهي.

وذكرت نشرة وزارة الصحة الاتحادية الهندية أن هناك ثماني ولايات مسؤولة عن 81.42% من الإصابات المسجلة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وهذه الولايات هي ماهاراشترا وكارناتاكا وتشهاتيسجاره ودلهي وتاميل نادو وأوتار براديش والبنجاب وماديا براديش.

وسجلت ولاية ماهاراشترا غرب البلاد وعاصمتها مومباي نحو 60% من الحالات الجديدة.

وأعادت ولايات عدة فرض قيود تم تخفيفها في وقت سابق، بما في ذلك إغلاق المؤسسات التعليمية وتقييد أعداد حفلات الزفاف والأنشطة الاجتماعية.

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