قتلى وجرحى في هجمات انتحارية على قاعدتين للجيش الصومالي

المصدر: مقديشو ■ د.ب.أ

لقي ما لا يقل عن 23 شخصاً حتفهم في هجمات وقعت فجر أمس على قاعدتين عسكريتين في الصومال.

واستهدف انتحاريان بسيارتين مفخختين موقعين للجيش في منطقة أوديجل وقرية باريير في مقاطعة شبيلي السفلى المضطربة.

وقال المتحدث باسم الحكومة إسماعيل مختار في مقديشو، إن «مهاجمي حركة الشباب نفذوا هجوماً معقداً على قاعدتين عسكريتين في إقليم شبيلي السفلى صباح أمس».

وبعد التفجيرات بقليل حاول المتمردون المدججون بالسلاح اقتحام قواعد الجيش.

وتم تبادل إطلاق النار عندما قالت القوات المسلحة الصومالية إنها قتلت 19 متشدداً في كلا الهجومين. وقال قائد الجيش عبدالله راج: «قمنا بصد الإرهابيين الذين أرادوا إحداث فوضى في جيشنا. فقدنا أربعة جنود وأصيب العشرات».

وقال سكان أيضاً إن مدنيين أصيبوا برصاصات.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

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