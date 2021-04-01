كوريا الشمالية تزيد حجم قواتها في قواعدها الصاروخية

المصدر: بيونغ يانغ - د.ب.أ

نقلت صحيفة «مونهوا إلبو»، الكورية الجنوبية، عن مسؤولين عسكريين كوريين جنوبيين وأميركيين، قولهم إن كوريا الشمالية تعمل على زيادة حجم قواتها ومعداتها، في العديد من القواعد الصاروخية بالبلاد، بينها قاعدة «سونان»، منذ إطلاق بيونغ يانغ صاروخين باليستيين، في 25 مارس الماضي. وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، قاعدة سونان هي التي أطلقت منها كوريا الشمالية صواريخ باليستية بعيدة المدى عام 2017. ويراقب الجيش الكوري الجنوبي عن كثب احتمال إجراء بيونغ يانغ تجربة لصواريخ باليستية عابرة للقارات.

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