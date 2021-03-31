الكويت: أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

المصدر: الكويت - كونا

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقتين، في جهودهما الحثيثة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملئ وتشغيل سد النهضة بما يحفظ لدول مصب نهر النيل حقوقهم المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية وبما يمكن هذه الدول من تحقيق طموحاتهم في التنمية.

وشددت الوزارة في بيان صحافي على أن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدة دعم دولة الكويت للمساعي الرامية إلى إنهاء ملف سد النهضة بما يراعى مصالح كافة الأطراف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news