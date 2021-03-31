الأردن يسجل 111 وفاة بكورونا خلال يوم واحد

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن وزارة الصحة الأردنية سجلت 111وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد في المملكة خلال أربع وعشرين ساعة، وذلك في أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ ظهور الجائحة.

وبهذه الحصيلة الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 611577 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6858 حالة وفاة.

من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن مجلس الوزراء اتخذ اليوم الأربعاء مجموعة من الإجراءات والبرامج التخفيفيّة والتحفيزية التي تنعكس مباشرة وبشكل ملموس على المواطنين ومختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تبلغ 448 مليون دينار، وذلك للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا.

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