الحكومة الكويتية تؤدي القسم أمام مجلس الأمة

المصدر: الكويت - د.ب.أ

أدّى رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وأعضاء حكومته، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية، أمس.

وجاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة، وفقاً للدستور الكويتي.

كما جاء القسم الحكومي أمام أقلية نيابية بعد مقاطعة 31 نائباً الجلسة من أصل 50، بسبب إسقاط عضوية النائب بدر الداهوم، بسبب صدور حكم «نهائي بات» بتهمة المساس بمسند الإمارة. وصدر مرسوم أميري في 24 يناير الماضي بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news