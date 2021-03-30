حاكم مصرف لبنان أمام القضاء البريطاني
تتجه مؤسسة "غرنيكا 37" البريطانية إلى تقديم ملف إلى السلطات البريطانية، مطالبة بالتحقيق مع رياض سلامة وعددٍ من أفراد عائلته، بجرائم الاختلاس وتبييض الاموال
وقد أعدّت المؤسسة Guernica 37 تقريراً من 76 صفحة، جمعت فيه معلومات عن سلامة وابنه وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، إضافة إلى صهره السابق شفيق أبي اللمع.
واعتبرت المؤسسة أن "هؤلاء الأفراد كانوا يعملون معاً كعصابة، متهمة سلامة بتنظيم مخطط احتيال أدى إلى انهيار القطاع المصرفي اللبناني، ومعه كامل الاقتصاد" على حد تعبير المؤسسة، بحسب ما ورد في صحيفة "الأخبار" اللبنانية.
يذكر أن التقرير المصنّف "سرّي" قد أُعِدَّ بناءً على طلب شخص اسمه نديم متّى، يُعتقد أنه رجل أعمال أميركي - لبناني، يعيش في العاصمة الأميركية واشنطن، وسبق أن عمل في مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في لبنان، وفي منظمة "Save the Children"، وقد صمّم أحد برامج عمل الأخيرة.
وسبق لمؤسسة "غرنيكا 37" البريطانية أن أعدّت قبل أسابيع ملفاً جرى تقديمه إلى القضاء البريطاني، من أجل ملاحقة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد.
وأُعِدّ التقرير الخاص بسلامة بواسطة فريق من المؤسسة يقوده توبي كادمان، أحد مؤسّسيها الذي سبق أن عمل في مجالات ما يُسمى "العدالة الدولية"، وكارل باكلي الذي يعمل في لجنة إدارة "غرنيكا 37"، وهو محامٍ في إنكلترا وويلز.
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