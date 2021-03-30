‬‬كندا توقف استخدام لقاح أسترا زينيكا لمن هم دون 55 عاماً

المصدر: تورونتو - رويترز

قال مسؤولو الصحة الكنديون إنهم سيتوقفون عن تقديم لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 لمن تقل أعمارهم عن 55 عاما وسيطلبون تحليلا جديدا للمخاطر على أساس العمر والجنس.

تأتي هذه التحركات بعد تقارير من أوروبا عن حدوث جلطات نادرة لكنها خطيرة ونزيف وفي بعض الحالات وفاة بعد التطعيم لا سيما في الشابات، ولم يتم تسجيل مثل هذه الحالات في كندا حيث تم إعطاء حوالي 307 آلاف جرعة من لقاح أسترا زينيكا.

وقال المجلس الاستشاري الوطني للتحصين، وهو لجنة خبراء مستقلة، إن معدل حدوث مضاعفات التجلط لم يتضح بعد، وأضاف أنه حتى الآن توفي 40 في المئة من الأشخاص الذين أصيبوا به لكن هذا قد ينخفض مع تحديد المزيد من الحالات وعلاجها مبكرا.

وقال المجلس في توصية مكتوبة "مما هو معروف في هذا الوقت، ثمة قدر كبير من عدم اليقين إزاء فائدة لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 للبالغين دون سن 55 عاما".

وأضاف أن الأكبر سنا يواجهون خطرا أكبر من دخول المستشفى والوفاة من كوفيد-19 ولذا يمكن تقديم اللقاح لهم "بموافقة مستنيرة".

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