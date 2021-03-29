"داعش" يسيطر على مدينة بالما الساحلية ويتبنى قتل العشرات

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الإثنين، السيطرة على مدينة بالما الساحلية في شمال موزمبيق، إثر هجوم بدأه يوم الأربعاء وتخللته اشتباكات استمرت ثلاثة أيام وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.

وأورد التنظيم في بيان نشرته حسابات إرهابية على تطبيق تلغرام أن الهجوم استهدف "ثكنات عسكرية ومقرات حكومية"، وأسفر عن "السيطرة على المدينة" وقتل العشرات من الجيش الموزمبيقي ومسيحيين بينهم رعايا دول غربية.

وذكر موقع "سايت" الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت أن تنظيم "داعش" أعلن اليوم الاثنين مسؤوليته رسمياً عن هجوم على بلدة بالما.

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