الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ «كورونا» منذ منتصف أكتوبر

المصدر: نيودلهي ■ رويترز

أعلنت السلطات الهندية، أمس، تسجيل 62 ألفاً و714 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية منذ منتصف أكتوبر الماضي.

وأظهرت البيانات تسجيل 312 وفاة بالفيروس، لترتفع بذلك أعداد الوفيات اليومية إلى أعلى مستوى منذ عيد الميلاد.

وفرضت سلطات ولاية مهاراشترا بغرب البلاد حظر تجول ليلياً، الليلة قبل الماضية، لمواجهة ارتفاع قياسي في عدد حالات «كوفيد-19»، حيث سجلت العاصمة المالية مومباي 6123 إصابة جديدة.

وقالت رئيسة بلدية مومباي، كيشور بيدنيكار: «نشهد معدلاً أعلى لإصابات (كوفيد) في المباني السكنية الشاهقة مقارنة بالعشوائيات.. ولمنع الانتشار لن يُسمح إلا بالخدمات الضرورية»، مضيفة أنه ينبغي على الفنادق ومراكز التسوق الالتزام بقواعد حظر التجول الليلي.

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