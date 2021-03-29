تأهّب في موانئ العقبة

المصدر: عمان ■ د.ب.أ

رفعت الهيئة البحرية الأردنية حالة التأهب في موانئ العقبة للحفاظ على السلامة البحرية على أرصفة الموانئ، بالتعاون مع الجهات البحرية والمينائية وذات العلاقة، في حال تم تعويم الباخرة الجانحة في قناة السويس منذ الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مدير عام الهيئة، المهندس محمد سلمان، قوله، أمس، إن الهيئة وضعت خطة متكاملة، بالتعاون مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لتفويج السفن القادمة من قناة السويس، وذلك بعد فتح القناة وتعويم السفينة الجانحة، بهدف حفظ السلامة العامة على أرصفة الموانئ نتيجة تدفق أكثر من 13 سفينة ستأتي مرة واحدة إلى ميناء العقبة محمّلة بالبضائع والحاويات والأغنام والسيارات والمواد الكيماوية.

وبيّن سلمان أن موانئ العقبة على جاهزية عالية للتعامل مع أي ظرف محتمل، خصوصاً بعد زيادة عدد البواخر ودخولها إلى الأرصفة المخصصة، بالإضافة إلى وضع بواخر أخرى على قائمة الانتظار والتعامل مع أي طارئ قد يحدث وفق التعليمات التي تصدر عن الهيئة.

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