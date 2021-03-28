مستشار السيسي: مسؤولية سفينة السويس تقع على القبطان

المصدر: نقلاً عن العربية

أكد مستشار الرئيس المصري لمشروعات قناة السويس الفريق مهاب مميش، اليوم، أن المسؤولية في جنوح السفينة "إيفر غيفن"، تقع أولا وأخيرا على قبطان.

وقال في مقابلة مع "العربية" أن هذه الحادثة غير مسبوقة ولم تحصل منذ 54 سنة، وكانت آخر مرة في حرب 67.

كما أضاف لدينا كفاءات كبيرة وحادثة السفينة الجانحة استثناء وتاريخ قناة السويس يؤكد على كفاءة الكوادر المسؤولة، مضيفاً "لن نتلكأ في المحاسبة في حال وجود أي أخطاء".

وتابع "ليس من مسؤولية مصر التعويض على السفن"، مشيرا إلى أنه منذ أول لحظة لوقوع الحادث تحركت خلية قناة السويس.

وقال "نأمل بأن تحرر السفينة العالقة في قناة السويس غدا".

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