السيسي يأمر بتجهيز «السيناريو الثالث» لإنقاذ سفينة السويس الجانحة

المصدر: المصدر - متابعات

كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الأحد، عن توجيه جديد من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بشأن عملية تحريك السفينة الجانحة بقناة السويس.

وقال الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن «الرئيس السيسي يتابع عملية تحريك السفينة الجانحة بقناة السويس بشكل يومي»، مؤكدًا أنه «يتواصل معه تليفونيا أكثر من مرة على مدار اليوم».

وأضاف ربيع، أن «السيسي وجه بالتجهيز للسيناريو الثالث لحل الأزمة وعدم الانتظار لفشل السيناريوهين الأول والثاني، والتجهيز وإحضار المعدات والأدوات، بحيث أنه في حالة الحاجة له لا نطيل فترة جلب السفن التي ستخلي الحمولة».

وكانت هيئة قناة السويس، قالت في وقت سابق اليوم، إن «أعمال التكريك والشد بالقاطرات لتعويم السفينة الجانحة، التي تسد القناة، ستستمر في توقيتات تتلائم مع المد والجذر واتجاه الرياح».

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن «الكراكات رفعت حتى الآن حوالي 27 ألف متر مكعب من الرمال حتى عمق 18 مترا».

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