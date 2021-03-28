«سورية الديموقراطية» تبدأ حملة أمنية ضد «أذرع داعش» بمخيم الهول

المصدر: بيروت - أ ف ب

بدأت قوات سورية الديموقراطية الأحد حملة أمنية في مخيم الهول شمال شرق سورية ضد «أذرع تنظيم داعش»، شملت عشرات الاعتقالات، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لوكالة فرانس برس إن «أكثر من ثلاثين امرأة ورجلا اعتقلوا» منذ بدء العملية فجرا، فيما أكد مسؤولان إعلاميان تابعان لقوات سورية الديموقراطية المدعومة من واشنطن، بدء «عملية أمنية» ضد المتشددين داخل المخيم، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

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