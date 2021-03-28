كوريا الشمالية تعتبر رد بايدن على تجاربها الصاروخية «استفزازاً»

المصدر: سيؤول ■ د.ب.أ

اعتبرت كوريا الشمالية انتقاد الرئيس الأميركي جو بايدن لتجاربها الصاروخية هذا الأسبوع خطوة أولى خاطئة، في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية أمس.

وأجرت بيونغ يانغ الخميس تجارب على ما وصفته بـ«صواريخ موجهة تكتيكية من نوع جديد»، في استعراض للقوة للإدارة الأميركية الجديدة.

وقالت اليابان وكوريا الجنوبية إنها صواريخ باليستية قصيرة المدى.

وقال بايدن أول من أمس إنه مستعد للدبلوماسية لكن هذا الحوار يجب أن يكون مشروطاً بالهدف النهائي وهو نزع السلاح النووي من جانب بيونغ يانغ، وتعهد بالرد إذا استمرت الدولة النووية المارقة في تصعيد التوترات.

ووصف ري بيونغ تشول، سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي، تصريحات بايدن بأنها «استفزاز» و«انتهاك واضح لحق دولتنا في الدفاع عن النفس».

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن ري قوله «أعتقد أن الإدارة الأميركية الجديدة اتخذت خطوتها الأولى بشكل خاطئ».

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