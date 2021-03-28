عقوبات صينية على شخصيات وكيان من أميركا وكندا

المصدر: بكين ■ أ.ف.ب

أعلنت الصين، أمس، فرض عقوبات على ثلاث شخصيات وكيان واحد من كندا والولايات المتحدة، رداً على عقوبات فرضها البلدان في وقت سابق هذا الأسبوع على خلفية تعامل بكين مع أقلية الأويغور المسلمة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن عضوين من اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، هما غايل مانشتين وتوني بيركنز، إضافة إلى النائب البرلماني الكندي مايكل تشونغ واللجنة البرلمانية الكندية لحقوق الإنسان، صاروا ممنوعين من دخول البر الصيني الرئيس وماكاو وهونغ كونغ.

ويأتي قرار الصين غداة فرضها عقوبات مماثلة على شخصيات وكيانات بريطانية.

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