مسؤول أميركي: «كورونا» تسلل من مختبر في الصين

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

يعتقد المدير السابق للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها «سي دي سي» روبرت ردفيلد، أن فيروس كورونا قد تسلل من مختبر في الصين، وفقاً مقابلة تلفزيونية معه.

وأشار ردفيلد الذي شغل أعلى منصب صحي خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لشبكة «سي إن إن» في البداية إلى تقديراته أن «هذا الفيروس بدأ بالانتقال في وقت ما بين سبتمبر وأكتوبر في ووهان في الصين».

وبعد تشديده أنه يقدم «رأياً فقط»، قال «أنا مع وجهة النظر بأنني لا أزال أعتقد أن المسبب الأكثر ترجيحاً لهذا الفيروس في ووهان هو مختبر، وقد تسلل».

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