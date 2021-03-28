الفلبين تفرض حجراً على 24 مليون شخص في مانيلا

المصدر: مانيلا ■ أ.ف.ب

أعلنت الفلبين، أمس، أنها ستفرض اعتباراً من الغد حجراً على 24 مليون شخص في مانيلا وضواحيها في ظل صعوبات تواجه المستشفيات نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.

يأتي تشديد القيود في المدينة التي تمثل أكبر المراكز الاقتصادية للبلاد ويعيش فيها خمس سكانها، مع تزايد أعداد الإصابات بالفيروس نتيجة تفشي نسخه المتحورة.

وتشمل القيود التي ستمتد أسبوعاً مانيلا وضواحيها التي سبق أن فرض فيها حظر على السفر في محاولة لكبح انتشار «كوفيد-19».

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روك إن «العدو هو الفيروس وليس الحكومة».

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