المكسيك: إعطاء 24ر6 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا حتى الآن

المصدر: مكسيكو سيتي-د ب أ

أعطت السلطات المكسيكية 24ر6 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمواطنيها فى البلاد حتى الآن ، وفقا للبيانات التي أعلنتها اليوم السبت جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بحوالي 185 ألفا و 191 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، سوف تحتاج المكسيك إلى 8ر2 سنة لتطعيم 75 % من السكان بلقاح مكون من جرعتين. وقد بدأت عملية التطعيم منذ حوالي 14 أسبوعا في البلاد.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا22ر2 مليون إصابة، كما بلغ عدد الوفيات 200 ألف و 862 حالة وفاه . وقد مر عام واحد و 4 أسابيع منذ أن تم تسجيل أول حالة إصابة في المكسيك.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم، تعتبر تقديرات، وهي تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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