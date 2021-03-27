فقدان 7 أشخاص جراء غرق مركب يقل لجنة أمنية في السودان

المصدر: الخرطوم - د ب أ

كشفت مصادر سودانية عن فقدان سبعة أشخاص ونجاة ستة فى حادث غرق مركب يقل لجنة أمنية محلية.

ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية على موقعها الإلكتروني اليوم عن المصادر قولها إن القارب غرق نتيجة الرياح وقوة الأمواج أثناء العبور من اشكيت إلى ارقين بالضفة الغربية للنهر.

وأضافت أن المركب يقل نحو 15 شخصا أو يزيد من عناصر لجنة أمن إحدى محليات الولاية الشمالية كانوا فى طريقهم من ارقين إلى وادي حلفا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news