الكاظمي يعلن تأجيل القمة الثلاثية تضامنا مع مصر في حادث القطارين

المصدر: بغداد - د ب أ

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة، تأجيل القمة الثلاثية المرتقبة التي تجمع العراق مع مصر والأردن في بغداد إلى «القريب العاجل»

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين».

‏وأضاف «وتضامناً مع فاجعة إخواننا،نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى القريب العاجل،مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها».

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