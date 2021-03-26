الصور الأولى لحادث تصام «قطاري سوهاج»

المصدر: متابعات الإمارات اليم

قال التلفزيون المصري اليوم الجمعة إن قطارين اصطدما شمالي محافظة سوهاج بينما أبلغ مسؤول في وزارة الصحة وسائل الإعلام المحلية أن هناك عشرات المصابين.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 50 مصابا إلى مستشفيات الإخلاء وهي «سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة».

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كل التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

وأظهرت الصور الأولي والتي نشرتها "المصري اليوم" و"الوطن" عربات قطار انقلبت عند ترعة مياه.

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