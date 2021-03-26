لولا دا سيلفا يصف حصيلة «كورونا» بـ«أكبر مجزرة في تاريخ البرازيل»

المصدر: برلين - أ ف ب

أعلن الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن تفشي وباء كوفيد-19 في بلاده يمثل «أكبر مجزرة في تاريخ البرازيل» معتبرا أن على الرئيس جايير بولسونارو «الاعتذار» عن إدارته للأزمة الصحية، في مقابلة نشرتها مجلة دير شبيغل الألمانية الجمعة.

وقال لولا دا سيفا الذي بات بإمكانه الترشح لمواجهة بولسونارو في الانتخابات الرئاسية عام 2022 «قضى الثلاثاء 3158 شخصا جراء كوفيد-19 في البرازيل، إنها أكبر مجزرة في تاريخنا. يجب ألا يتركز اهتمامنا بعد اليوم على الانتخابات العام المقبل، بل على مكافحة الفيروس وتلقيح المواطنين» مؤكدا «علينا إنقاذ البرازيل من كوفيد-19».

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