رئيس وزراء كندا: الرئيس الروسي مسؤول عن «فظاعات»

المصدر: مونتريال - أ.ف.ب

اعتبر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أول من أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «مسؤول عن فظاعات من كل الأنواع»، دون أن يمضي إلى وصفه بأنه «قاتل» على غرار ما فعل الرئيس الأميركي جو بايدن.

وسُئل ترودو عن تصريحات بايدن الأخيرة حول نظيره الروسي.

وأجاب خلال حوار مع شبكة «سيريوس إكس إم» قائلاً: «سواء تعلق الأمر بغزو شبه جزيرة القرم أو الهجمات الإلكترونية الواسعة التي يتحمل مسؤوليتها ومحاولة زعزعة استقرار ديمقراطياتنا، فأنا متأكد من أنه مسؤول عن فظاعات من كل الأنواع».

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