روسيا تبدأ بإنتاج لقاح ثالث مضاد لـ "كورونا"

المصدر: موسكو - وام

أعلنت روسيا، اليوم، تسجيل 9221 إصابة جديدة و 393 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وتسجيل لقاح ثالث مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، أن إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" ارتفع إلى أربعة ملايين و492 ألفا و692 إصابة، منها 96612 حالة وفاة، فيما تماثل 10881 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين أربعة ملايين و109 آلاف و 281 شخصا .

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، اليوم، بدء إنتاج اللقاح الروسي الثالث المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيفاك" في مركز تشوماكوف لأبحاث وتطوير العقاقير المناعية الحيوية.

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