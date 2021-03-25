الشرطة الأميركية تعتقل شاباً داخل سوبرماركت يحمل بندقية و 6 مسدسات

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن أيه بي سي

اعتقلت الشرطة الأميركية الشاب الأميركي ريكو ماري، 22عاما، داخل متجر «بابلكس» في مدينة اطلانطا وهو يحمل بندقية، وبعد تفتيشه اتضح أنه يحمل ستة مسدسات ويرتدي سترة مضادة للرصاص أمس الأربعاء. ولم يتم التعرف على هدف الشاب من حمل كل هذه الأسلحة حتى صباح اليوم الخميس.

وتم احتجاز مارلي في سجن بلدة فولتن بعد توجيه 11تهمة منها خمس تهم المحاولة في ارتكاب أعمال إجرامية، وست تهم لامتلاكه أسلحة نارية وسكين خلال محاولته ارتكاب جرائم.

ودخل مارلي السوبرماركت أمس الأربعاء واتجه نحو الحمام الملحق بالمتجر فاتصل مدير المتجر بالشرطة الذين وصلوا على الفور وكانوا ينتظرون خروجه من الحمام وفق ما ذكرته الشرطة.

وقال قسم شرطة أطلنطا اليوم الخميس في بيان له «في الوقت الذي تم فيه اعتقال مارلي كان يحمل ستة أسلحة».

وقال أحد الشهود لمحطة تلفزيون «دبليو اس بي» التابع لمحطة «إي بي سي» إنه شاهد الرجل وهو يحمل بندقية حربية في الحمام وأضاف «كان يسند البندقية إلى جانبه دون أن يضعها في الحقيبة الخاصة بها».



ويأتي اعتقال هذا الرجل بعد يومين على قيام مسلح بقتل عشرة أشخاص في أحد المتاجر في ولاية كولورادو.

وفي الأسبوع الماضي قام مسلح بإطلاق النار على مجموعة من الأشخاص في صالون للتدليك ومنتجعين صحيين قرب اطلنطا.

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