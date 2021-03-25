المغرب يعلن تفكيك خلية «موالية» لتنظيم «داعش»

المصدر: الرباط - أ ف ب

أعلنت السلطات المغربية أنها فككت الخميس بتنسيق مع أجهزة استخبارات أميركية خلية من أربعة أفراد يشتبه في ارتباطهم بتنظيم «داعش»، كانوا يسعون «لتنفيذ مخططات إرهابية داخل المملكة».

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إنه تمكن «من تفكيك خلية إرهابية تتألف من أربعة متشددين» في مدينة وجدة (شرق) «يرتبطون بما يسمى بتنظيم داعش».

وأشار إلى أن العملية تمت «بفضل التنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الاستخبارات الأميركية».

وأوضح أن المشتبه بهم الأربعة، الذين تراوح أعمارهم بين 24 و28 عاما، «تمت تعبئتهم وتكليفهم من طرف أحد قياديي داعش بمهمة تنفيذ مخططات إرهابية داخل المملكة، تستهدف منشآت وطنية حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية».

وأضاف أن الأبحاث الأولية أظهرت قيامهم «بعمليات استطلاعية عدة لرصد وتحديد الأهداف والمنشآت الحساسة المزمع استهدافها»، إضافة إلى «تنسيقهم مع القيادي السالف الذكر لتوفير الموارد والدعم اللوجيستيكي اللازم لتمويل مشاريعهم التخريبية».

وضبطت الشرطة في بيت المشتبه به الرئيس أسلحة بيضاء وأجهزة معلوماتية ومبلغا ماليا بالعملة الأوروبية وأربع جوازات سفر لأعضاء الخلية، وفق المصدر نفسه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news