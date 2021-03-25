السفيرة الأميركية في لبنان: حان الوقت لتشكيل الحكومة

المصدر: بيروت - رويترز

دعت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا اليوم الخميس السياسيين اللبنانيين إلى تنحية خلافاتهم جانبا لإنقاذ البلاد من أزماتها العديدة، وذلك بعد أشهر من الخلافات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وقالت السفيرة الأميركية شيا في تصريحات تلفزيونية بعد لقائها بالرئيس اللبناني ميشال عون «بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من دون حكومة... ألم يحن الوقت للتنازل عن المطالب؟».

وانضمت شيا إلى مجموعة من المسؤولين الأجانب الذين يحثون القادة المنقسمين على الاتفاق على حكومة لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي يعد أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ عقود.

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