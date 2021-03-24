مقتل 27 إرهابياً في عملية عسكرية بالموصل

المصدر: بغداد - د ب أ

صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، بأن القوات العراقية تمكنت من قتل 27 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في إطار عملية عسكرية استمرت أسبوعين استهدفت عناصر داعش في سلسلة جبال حمرين جنوب شرقي الموصل (400 كم شمالي بغداد).

أضاف في بيان صحافي أن قوات مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي ضد داعش، نفذت منذ التاسع من الشهر الجاري عملية "الأسد المُتأهب" في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل استهدفت بقايا عصابات داعـش الإرهابية.

وأشار إلى الاستعانة بقناصين من جهاز مكافحة الإرهاب للتصدي للتنظيم في مداخل ومخارج الكهوف والأوكار في المناطق الشاهقة من جبال مخمور والتي لايمكن الوصول إليها بالعجلات العسكرية.

وذكر رسول أن طيران الجيش العراقي والتحالف الدولي نفذ 312 ضربة جوية، كان لها دور مهم في تدمير 120 كهفا وموقعاً تسببت بقتلهم وهروبهم بعد انهيارها عليهم.

وأوضح أن عملية الأسد المُتأهب استمرت 14 يوماً تم خلالها قتل 27 إرهابيا من عصابات داعـش وتم رصد قتلهم بشكل مباشر، فيما لم يتسن معرفة عدد القتلى الذين طُمرت جُثثهم تحت الصخور الجبيلة.

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