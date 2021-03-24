15 قتيلاً و400 مفقود بحريق مخيم اللاجئين الروهينغا في بنغلادش

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، مقتل 15 شخصاً، وفقدان 400 آخر بعد اندلاع حريق هائل في مخيم للاجئين الروهينغا في منطقة كوكس بازار في بنغلادش.

وقال ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بنغلادش، يوهانس فان دير كلاو، للصحافيين في جنيف، عبر رابط فيديو من دكا «ما رأيناه في هذا الحريق هو شيء لم نشهده من قبل في هذه المخيمات. إنه ضخم. إنه مدمّر».

واندلع الحريق، الاثنين، في أكبر مخيم للاجئين في العالم، الذي يؤوي ما يقرب من مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة، بعدما فروا عقب عملية عسكرية لجيش ميانمار في عام 2017.

وقال فان دير كلاو «تأكدنا حتى الآن من مقتل 15 شخصاً، وإصابة 560، ومازال 400 في عداد المفقودين، كما دمر ما لا يقل عن 10 آلاف كوخ. وهذا يعني أن ما لا يقل عن 45 ألف شخص قد نزحوا».

وقالت الناطقة باسم المنظمة الدولية للهجرة، أنجيلا ويلز، إن الحريق تسبب في «أضرار كارثية»، وإن العيادة الصحية التي تديرها المنظمة الدولية للهجرة دمرت بالكامل.

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