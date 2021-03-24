الدبيبة يؤكد إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

المصدر: طرابلس - د.ب.أ

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، أمس، إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها نهاية هذا العام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح.

وأفاد مكتب الدبيبة الإعلامي بأن لقاء الطرفين الذي تم بمقر المفوضية في طرابلس جرى فيه مناقشة احتياجات المفوضية وآلية استعدادها للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، بالإضافة لمدى إمكانية الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور.

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