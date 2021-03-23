الصحة العالمية: ارتفاع حالات كوفيد-19 في البرازيل على نحو خطير

المصدر: برازيليا - رويترز

حذرت مديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم الأميركتين كاريسا إتيان اليوم الثلاثاء من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

وقالت إن عدد الحالات ارتفع في ولايتي بوليفار وأمازوناس بفنزويلا، وفي المناطق الحدودية في بيرو وبوليفيا.

وأضافت أن "(معدلات) فيروس كوفيد-19 لا تشهد تراجعا، كما أن الجائحة لم تبدأ في الانحسار بعد".

وبحسب منظمة الصحة العالمية في إقليم الأميركتين فإن تشيلي وباراجواي وأوروجواي تشهد ارتفاعا في معدلات الإصابة بالفيروس.

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