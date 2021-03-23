وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة في جنازة رئيس تنزانيا

المصدر: نيروبي - رويترز

قالت قناة تلفزيون محلية في تنزانيا إن خمسة من عائلة واحدة لقوا حتفهم في تدافع وقع في استاد رياضي بمدينة دار السلام الساحلية خلال قيام المئات بإلقاء نظرة الوداع على جثمان الرئيس التنزاني الراحل جون ماجوفولي.

ولم يُعرف سبب التدافع الذي وقع عندما تدفقت حشود على الجنازة لإلقاء نظرة الوداع على الجثمان.

والضحايا هم امرأة تدعى سوزان متوا، وطفلاها، وطفلان آخران من أقاربهم.

وتوفي ماجوفولي بمرض في القلب. وكان قد هون من شأن الخطر الذي يمثله كوفيد-19 ورفض إصدار أوامر بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها دول كثيرة لاحتواء المرض مثل العزل العام أو وضع الكمامات.

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