ترامب يعود إلى شبكات التواصل الاجتماعي بمنصة خاصة

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

يعود رئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب، الذي أغلق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حسابه، منذ يناير الماضي، إلى استخدام الشبكات الاجتماعية خلال ثلاثة أشهر عبر «منصته الخاصة».

وقال مستشار ترامب، جيسون ميلر، لشبكة فوكس نيوز: «أعتقد أننا سنشهد عودة الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، ربما في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر عبر منصته الخاصة»، ولم يكشف المزيد من التفاصيل حول ماهية هذه «المنصة»، مكتفياً بالإشارة إلى عقد اجتماعات عدة في منتجع «مارالاغو»، مقر إقامة الملياردير الجمهوري في فلوريدا.

وأضاف: «لم تتصل مجرد شركة واحدة بالرئيس، بل العديد من الشركات، وهذه المنصة الجديدة ستكون ضخمة، وسيرغب بها الجميع، وستستقطب هذه المنصة الجديدة الملايين والملايين.. عشرات ملايين المشتركين».

وعلق «فيس بوك»، ومواقع أخرى، مثل: «سناب شات» و«يوتيوب»، و«إنستغرام»، أيضاً، بشكل مؤقت أو دائم حسابات ترامب الذي غادر البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، بعد هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن، ومنذ ذلك الحين يندر سماع رسائل ترامب المفاجئة والمُدوية التي تخللت الحياة السياسية الأميركية في السنوات الأخيرة، رغم أنه لايزال مؤثراً داخل الحزب الجمهوري ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

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