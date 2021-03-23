قتلى وجرحى في أعمال عنف بالعراق

المصدر: بغداد ■ وام

أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بمقتل ضابط في جهاز المخابرات بهجوم بأسلحة كاتمة للصوت، ضمن منطقة المنصور غرب بغداد، كما أصيب جندي بنيران قناص قرب قضاء الطارمية شمال بغداد، وأصيب شرطي خلال عملية مداهمة شمال العاصمة.

وتعرض منزل ضابط برتبة مقدم، يعمل في وزارة الدفاع بمنطقة الشعلة شمال غرب بغداد، لهجوم بقنبلة يدوية، أسفرت عن أضرار مادية.

وعلى صعيد أمني آخر، أفاد مصدر رسمي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، في محافظة بابل. كما استهدفت عبوة ناسفة رتلاً للدعم اللوجيستي للتحالف في محافظة بابل أيضاً. ولم تعرف الخسائر الناجمة عن الهجومين.

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