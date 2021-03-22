بالفيديو.. اغتيال ضابط استخبارات عراقي في الشارع

لحظة اغتيال ضابط الاستخبارات في الشارع.

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  • متابعات - الإمارات اليوم
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تفاعل ناشطون مع نبأ اغتيال ضابط برتبة عقيد في الاستخبارات العراقية في العاصمة بغداد، الأحد، على يد مسلحين مجهولين، ووجه البعض اتهامات للحكومة لعدم قدرتها على التعامل مع  الميليشيات وحماية عناصرها الأمنية.

وأكدت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اغتيال الضابط بهجوم مسلح غربي بغداد، وفقا لما نقلته عن مصدر أمني.

وقال المصدر إن "مسلحين هاجموا بأسلحتهم عجلة (سيارة) يستقلها ضابط برتبة عقيد في جهاز المخابرات في منطقة المنصور ما أدى إلى مقتله ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

 

وتداول ناشطون مقطع فيديو أشاروا إلى أنه يوثق عملية الاغتيال حيث يظهر الضابط أثناء مروره في منطقة سكنية، ثم قيام شخص مجهول بإطلاق النار عليه ليسقط أرضا.

وعلى تويتر، وجه البعض انتقادات للحكومة لأنها تركت عناصرها الأمنية "مكشوفة" واتهموا المليشيات الموالية لإيران بمسؤوليتها عن الهجوم.

 

 

 

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