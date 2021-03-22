الصين تكثف حملة التطعيم باللقاحات المضادة لـ «كورونا»

المصدر: بكين ■ وكالات

كثفت الصين حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين مي فينغ، أمس، إن بلاده استخدمت 74.96 مليون جرعة في حملة التطعيم بلقاحات الوقاية من «كوفيد-19» حتى أول من أمس، وكان عدد الجرعات المستخدمة في الحملة بلغ نحو 65 مليون جرعة حتى 14 مارس الجاري، فيما يشير إلى زيادة قدرها 10 ملايين جرعة في أقل من أسبوع.

وجاء هذا في الوقت الذي تكثف فيه حملتها الهادفة إلى تطعيم 40% من سكانها البالغ عدهم 1.4 مليار نسمة بحلول منتصف العام.

وقال متحدث باسم شركة «سينوفاك بيوتيك» في مؤتمر صحافي، أمس، إن أكثر من 70 مليون جرعة من لقاحها استخدمت على مستوى العالم حتى الآن. ولم يذكر عدد الجرعات المستخدمة منها في الصين. وتبحث الصين تطبيق سياسات تفضيلية في مجالات إصدار تأشيرات الدخول والرحلات الجوية والضوابط الخاصة بأعداد الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد، على أساس سير حملة التطعيم وأوضاع «كوفيد-19» في الدول القادمين منها.

وقال نائب مدير المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فينغ زيجيان، في المؤتمر الصحافي: «لا نعفي من تلقوا تطعيماً من إجراءات الفحص والعزل في الوقت الحالي».

إلى ذلك، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أمس، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 12 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي، إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.

وحتى أول من أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بـ«كورونا» في البر الرئيسي الصيني 90099 حالة، بينها 165 مصاباً لايزالون يتلقون العلاج. وبلغ إجمالي عدد المتعافين 85298، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

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