مؤسس «بيونتك» متفائل بسيطرة أوروبا على «كورونا» بنهاية الصيف

المصدر: برلين ■ رويترز

أبدى مؤسس شركة بيونتك الألمانية، أوجور شاهين، تفاؤله بالسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في معظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف، على الرغم من تعثر توزيع اللقاحات في بعض البلدان.

وقال شاهين الذي تنتج شركته مع «فايزر» أول لقاح يتم التصريح باسخدامه في العديد من البلدان، إنه متفائل بأن المشكلات الخاصة بالإمدادات سيثبت أنها مؤقتة. وأضاف أنه من الممكن ضمان تطعيم 70% من الألمان بحلول نهاية سبتمبر المقبل.

وتابع في تصريح لصحيفة «فيلت إم زونتاغ» الألمانية: «من المرجح ألا نحتاج إلى إغلاق في كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف، ستكون هناك عمليات تفشٍ لكنها لن تكون مؤثرة. ستكون هناك تحورات لكنها لن تخيفنا».

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