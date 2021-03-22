الفلبين تحظر الدخول والخروج من العاصمة

المصدر: مانيلا ■ د.ب.أ

حظرت السلطات الفلبينية الدخول والخروج من العاصمة مانيلا والمناطق المحيطة بها لمدة أسبوعين، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي، إنه سيتم حظر الدخول والخروج غير الضروري من العاصمة مانيلا وأقاليم بولاكان وكافيت ولاجونا وريزال من 22 مارس الجاري حتى الرابع من أبريل المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن روكي القول إنه سيحظر التجمعات الدينية وتناول الطعام داخل المطاعم، موضحاً أنه سيتم تطبيق حظر التجوال الليلي.

وتأتي هذه الإجراءات بعدما سجلت الفلبين ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس بلغت 7999 حالة خلال 24 ساعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news