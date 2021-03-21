ألمانيا تستعد لفرض قيود جديدة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

المصدر: برلين - أ ف ب

تستعد السلطات الألمانية لإقرار قيود جديدة في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وتعقد المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء الولايات الألمانية اجتماعا جديدا، غدا، للبحث في استراتيجية مكافحة الوباء.

وفيما كان مقررا قبل بضعة أسابيع تخصيص الاجتماع لمسألة تخفيف القيود، تغير برنامجه تماما في مواجهة انتشار النسخة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

وفي الوثيقة التحضيرية للاجتماع التي حصلت عليها وكالة فرانس برس، طلب "تمديد" كل القيود والإغلاقات السارية في البلاد التي كانت مقررة حتى نهاية مارس، إلى أبريل. ومن المفترض تحديد الموعد الدقيق غدا.

وذكرت الوثيقة عبارة "انتشارا مطردا للعدوى"، ويبدو مؤكدا أنه سيتم تمديد التدابير، بعدما أيدت المستشارة نفسها ذلك.

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